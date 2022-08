Anteprima del Calendario Pirelli. Ed è già evento. Da Bella Hadid ad Ashley Graham, le più belle fra le belle, fotografate da Emma Summerton. Un team tutto al femminile (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo due anni di lockdown anche The Cal 2023 ritorna nella sua magnificenza e già il titolo “Lettere d’amore alla Musa” rievoca quel mondo fatto di sogni e di bellezza al quale il Calendario ci ha sempre abituato. Ritratti di musa ma anche di talenti, come quei personaggi immaginari e archetipi che hanno ispirato la fotografa/cult per tutta la vita. Questa edizione “impegnata” vuole essere un omaggio a tutte le donne che hanno ispirato Summerton, da sua madre a una collezione di cantanti, attrici, artiste, scrittrici, attiviste, pittrici… Molte delle sue idee provengono da queste donne sia reali che non. E ogni scatto fa di lei una storyteller. “Fin dall’inizio del mio percorso con la fotografia sono sempre stata guidata da chi è la Donna nella mia immagine. Da dove viene? Dove vuole andare? Chi ama? Come ama? Cosa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo due anni di lockdown anche The Cal 2023 ritorna nella sua magnificenza e già il titolo “Lettere d’amore alla Musa” rievoca quel mondo fatto di sogni e dizza al quale ilci ha sempre abituato. Ritratti di musa ma anche di talenti, come quei personaggi immaginari e archetipi che hanno ispirato la fotografa/cult per tutta la vita. Questa edizione “impegnata” vuole essere un omaggio a tutte le donne che hanno ispirato, da sua madre a una collezione di cantanti, attrici, artiste, scrittrici, attiviste, pittrici… Molte delle sue idee provengono da queste donne sia reali che non. E ogni scatto fa di lei una storyteller. “Fin dall’inizio del mio percorso con la fotografia sono sempre stata guidata da chi è la Donna nella mia immagine. Da dove viene? Dove vuole andare? Chi ama? Come ama? Cosa la ...

