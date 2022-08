Animali in condominio: quali si possono tenere e quali no (Di domenica 28 agosto 2022) Con la riforma del condominio, è possibile detenere gli amici a due e quattro zampe nel proprio appartamento. E questo vale anche per i cosiddetti «Nac», ovvero nuovi Animali da compagnia, e gli Animali esotici. Occhio però a non farsi venire strane idee in testa… Leggi su vanityfair (Di domenica 28 agosto 2022) Con la riforma del, è possibile degli amici a due e quattro zampe nel proprio appartamento. E questo vale anche per i cosiddetti «Nac», ovvero nuovida compagnia, e gliesotici. Occhio però a non farsi venire strane idee in testa…

RistoriMonaco : RT @StRistoriMonaco: Per il TAR di Pescara il maiale vietnamita può essere considerato un animale domestico, e quindi per lui trova applica… - StRistoriMonaco : Per il TAR di Pescara il maiale vietnamita può essere considerato un animale domestico, e quindi per lui trova appl… -