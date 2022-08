Luxgraph : Andreatta: «Tante battaglie con Letta. No al presidenzialismo, ma il Pd punti alle riforme» #corriere #news #2022… -

Corriere della Sera

... in una Conferenza stampa guidata da Eugenio, portavoce del Meeting. 'Questo momento del ... delle persone, delle associazioni, del mondo economico e sociale perchévolte i partiti, per ...... in una Conferenza stampa guidata da Eugenio, portavoce del Meeting. 'Questo momento del ... delle persone, delle associazioni, del mondo economico e sociale perchévolte i partiti, per ... Andreatta: «Tante battaglie con Enrico. No al presidenzialismo, ma il Pd punti alle riforme» Il professore di Scienza politica all’Università di Bologna: «Abbiamo bisogno di una Bicamerale che introduca meccanismi per avere alleanze più stabili e durature» ...Presentato al Meeting di Rimini il Manifesto promosso da NeXt-Nuova economia per tutti al quale hanno già aderito oltre duecento tra Associazioni e Soggetti della Società civile italiana. Giorgio Vitt ...