Andreas Muller, sfogo social: «Ingrati e irrispettosi» Andreas Muller, ex talento di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato su Instagram uno sfogo dal sapore amaro. Il fidanzato di Veronica Peparini è parecchio arrabbiato con alcuni soggetti che appartengono al mondo della danza, da lui definiti «Ingrati e irrispettosi». Chi gli ha fatto perdere la pazienza? Andreas Muller: duro sfogo social I fan di Andreas Muller sono da sempre abituati a vedere il loro idolo con il sorriso sempre stampato sul volto. Pertanto, quando il ballerino perde la pazienza tutti restano senza parole. L'ex talento di Amici di Maria De Filippi ha condiviso una Instagram Stories al vetriolo, rivolta ad alcuni personaggi appartenenti all'universo della danza. Quello del fidanzato ...

