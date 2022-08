Andrea Belotti alla Roma | ora è ufficiale La foto dell’abbraccio con Paulo Dybala

(Di domenica 28 agosto 2022) A tre giorni dchiusura del mercato laufficializza una operazione che da quasi un mese attendeva solo la firma tra le parti. L’ex attaccante del Torino, centravanti della Nazionale, tra i più prolifici del campionato, approdacorte di Mourinho con un contratto di un anno con opzione per altri due. Ingaggio solo fino al 2023, quindi, ma con il calciatore convinto di poter restare con la maglia dellaalmeno fino a giugno 2025. Il Gallo non ha perso tempo: martedì punta ad essere convocato per la sfida all’Olimpico contro il Monza per la quarta giornata di campionato. Con, Mou ha a disposizione un attacco completamente rinnovato rispettoscorsa stagione. Sono rimasti Abraham e Zaniolo (ora infortunato), ma ...

Dopo un lunghissimo corteggiamento, durato per quasi tutta l'estate, Belotti è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il Gallo si trasferisce alla corte di Josè Mourinho a parametro zero e firma un contratto di un anno con opzione per altri due. Il general manager della Roma Tiago Pinto ha commentato l'ingaggio di Andrea Belotti. "Andrea è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, con lui alziamo ulteriormente il livello del reparto..." Due ottime notizie per i tifosi della Roma: l'ufficialità dell'ingaggio di Andrea Belotti e l'accordo raggiunto con l'Olympiakos per Mady Camara.