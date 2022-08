Ancora un bambino costretto dal padre a guidare un motoscafo, il video su Tiktok (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora un bambino alla guida di un potente motoscafo, in questo caso ‘obbligato’ dal padre a proseguire per consentirgli di finire il video poi pubblicato su Tiktok. “Vai capitano sei il piu’ forte. E io sono il tuo marinaio”, dice l’uomo mentre riprende l’impresa. A denunciare il caso e’ il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui suoi canali social il filmato che alcuni cittadini gli hanno segnalato. “Purtroppo nel corso di questa estate – afferma Borrelli – abbiamo ricevuto numerosi video postati sui social di bambini alla guida di potenti motoscafi. A questo campionario di irresponsabilita’ e assoluta incapacita’ genitoriale se ne aggiunge un altro, realizzato da un autore con chiaro accento partenopeo, che mi ha colpito ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022)unalla guida di un potente, in questo caso ‘obbligato’ dala proseguire per consentirgli di finire ilpoi pubblicato su. “Vai capitano sei il piu’ forte. E io sono il tuo marinaio”, dice l’uomo mentre riprende l’impresa. A denunciare il caso e’ il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui suoi canali social il filmato che alcuni cittadini gli hanno segnalato. “Purtroppo nel corso di questa estate – afferma Borrelli – abbiamo ricevuto numerosipostati sui social di bambini alla guida di potenti motoscafi. A questo campionario di irresponsabilita’ e assoluta incapacita’ genitoriale se ne aggiunge un altro, realizzato da un autore con chiaro accento partenopeo, che mi ha colpito ...

