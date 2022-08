Anche il Napoli frena: al Franchi la Fiorentina blocca gli azzurri (Di domenica 28 agosto 2022) Da pochi minuti è terminato il match tra la Fiorentina ed il Napoli con il risultato di 0-0. Pari Anche tra Lecce e Empoli. Dopo un primo quarto d’ora bloccata, Zielinski al 18? la mette in mezzo per Osimhen, il quale per poco non riesce a deviare in porta. Dopo sei minuti, ci prova Sottil: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 agosto 2022) Da pochi minuti è terminato il match tra laed ilcon il risultato di 0-0. Paritra Lecce e Empoli. Dopo un primo quarto d’orata, Zielinski al 18? la mette in mezzo per Osimhen, il quale per poco non riesce a deviare in porta. Dopo sei minuti, ci prova Sottil: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

borghi_claudio : Volete sapere invece come mandare a casa SPERANZA? Semplice: basta essere di Napoli o di questi comuni ?? e NON VOTA… - LaVeritaWeb : Il ministro della Salute è capolista nel collegio campano che può mandare a casa anche Luigi Di Maio. - Mov5Stelle : “Fiero di essere camorrista”. E lo dice sul serio. Eccovi Pasquale Del Prete, astro nascente del partito di Calenda… - BriandiNazaret1 : @augustociardi75 Corcordo, anche se non mi sembra un giocatore che si pieghi al volere tattico. Alla fine, sono pas… - GoalItalia : Frena anche il Napoli: tutte le big in due punti ?? #FiorentinaNapoli -