“Amore nato in tv”. Giorgia Meloni, chi è il compagno Andrea: un noto volto televisivo (Di domenica 28 agosto 2022) La televisione è stata la strada della sua carriera e gli ha trovato persino l’Amore. Una donna che nientemeno è la leader di Fratelli d’Italia. Il compagno di Giorgia Meloni è infatti un nome noto tra gli autori di trasmissioni come Matrix, Mattino cinque, Quinta colonna e Stasera Italia. Il suo nome è Andrea Giambruno e se questo nome a qualcuno non risulta completamente nuovo è perché dal 2020 è approdato anche alla conduzione di Studio aperto. È stato proprio Quinta colonna a farli conoscere. Ed è stato lo stesso Andrea Giambruno a fornire a Chi tutti i particolari sul loro primo incontro: “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei risponde ‘E dammi sta banana’. ... Leggi su tuttivip (Di domenica 28 agosto 2022) La televisione è stata la strada della sua carriera e gli ha trovato persino l’. Una donna che nientemeno è la leader di Fratelli d’Italia. Ildiè infatti un nometra gli autori di trasmissioni come Matrix, Mattino cinque, Quinta colonna e Stasera Italia. Il suo nome èGiambruno e se questo nome a qualcuno non risulta completamente nuovo è perché dal 2020 è approdato anche alla conduzione di Studio aperto. È stato proprio Quinta colonna a farli conoscere. Ed è stato lo stessoGiambruno a fornire a Chi tutti i particolari sul loro primo incontro: “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei risponde ‘E dammi sta banana’. ...

