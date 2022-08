Amici 21 | Nunzio e Cosmary | è amore Retroscena | dettagli e foto

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 28 agosto 2022) Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono protagonistiStancampiano eFasanelli fidanzati. I due ballerini di21, dopo aver trascorso molti giorni lavorativi insieme e aver riscoperto una profondazia, sono stati paparazzati insieme. Nei giorni scorsi una uscita in barca a Napoli e una serata trascorsa a Taormina con i genitori del ballerino avevano fatto urlare ad un flirt. Adesso le cose si fanno più interessanti: nelle ultime oredi21 sono stati beccati mano nella mano entrare in un bar. La segnalazione, diffusa da Deianira Marzano, è stata corredata da unache è possibile vedere in basso e condita da un gossip: i due giovani sono stati avvistati mentre si scambiano tenerezze in gran ...