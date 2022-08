Alluvioni in Pakistan, la città di Sukkur sommersa dopo le inondazioni – Video (Di domenica 28 agosto 2022) Migliaia di persone che vivono vicino a fiumi inondati nel nord del Pakistan hanno ricevuto l’ordine di evacuare, mentre il bilancio delle vittime delle devastanti piogge monsoniche si avvicinava a mille morti, senza fine in vista. Nella città di Sukkur, lungo la sponda occidentale del fiume Indo, i bambini si riparano dalle forti piogge e le persone remano barche improvvisate attraverso le acque alluvionali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Migliaia di persone che vivono vicino a fiumi inondati nel nord delhanno ricevuto l’ordine di evacuare, mentre il bilancio delle vittime delle devastanti piogge monsoniche si avvicinava a mille morti, senza fine in vista. Nelladi, lungo la sponda occidentale del fiume Indo, i bambini si riparano dalle forti piogge e le persone remano barche improvvisate attraverso le acque alluvionali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

