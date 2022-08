Allerta meteo a Roma e nel Lazio, domenica di temporali: le zone colpite, le previsioni di oggi (Di domenica 28 agosto 2022) Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Questo è quello che è previsto per la giornata di oggi, per una domenica che nel Lazio dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo, soprattutto a partire dal pomeriggio. Il dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un bollettino di Allerta: dal primo pomeriggio e per le successive 6 ore a Roma, ma in buona parte del territorio, i cittadini dovranno fare i conti – salvo cambiamenti – con le piogge. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO meteo Dove ci sarà il maltempo oggi Stando alle previsioni oggi nel Lazio, nessuna zona esclusa, arriverà la pioggia. temporali previsti sui bacini costieri nord, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022) Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Questo è quello che è previsto per la giornata di, per unache neldovrebbe essere all’insegna del brutto tempo, soprattutto a partire dal pomeriggio. Il dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un bollettino di: dal primo pomeriggio e per le successive 6 ore a, ma in buona parte del territorio, i cittadini dovranno fare i conti – salvo cambiamenti – con le piogge. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINODove ci sarà il maltempoStando allenel, nessuna zona esclusa, arriverà la pia.previsti sui bacini costieri nord, ...

