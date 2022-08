Allarme meteo fino a mezzanotte. 'Con la sala operativa stiamo seguendo la perturbazione' (Di domenica 28 agosto 2022) Il governatore Giani segue l'allerta per le perturbazioni previste: temporali su Appennino e Arcipelago ... Leggi su lanazione (Di domenica 28 agosto 2022) Il governatore Giani segue l'allerta per le perturbazioni previste: temporali su Appennino e Arcipelago ...

Donato72981730 : Cosa ci mancava dopo l'allarme siccità? Allarme Meteo per Temporali? Eccoci accontentati. Allerta meteo in 11 Regi… - EBamusement : @nerosalvo @ilGatt0Pardo Anche a me mi manda allarme meteo???? - Antigon25386936 : È possibile mai superare il senso di incertezza se si aggiunge disastro a disastro? #Tornado - UnoTvnews : Allerta meteo, dalla Protezione Civile allarme per domani: temporali e rischi grandinate dalle 12 alle 21… - ilmeteoit : #Meteo: imminente rischio #Tornado anche in #Italia; il #CNR lancia un allarme per alcune nostre regioni -