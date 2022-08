Alcaraz-Baez in tv | data | orario | canale e diretta streaming US Open 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Carlossfiderà Sebastiannel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Il baby fenomeno spagnolo ritorna a New York, dove nella passata edizione sorprese tutti raggiungendo un fantastico quarto di finale. L’unico precedente con il piccolo argentino è veramente poco indicativo. Si sono incontrati lo scorso novembre nella semifinale delle Next Gen ATP Finals a Milano e l’allievo di Ferrero si è aggiudicato il match in tre set. Non un esordio totalmente privo d’insidie per il numero quattro del mondo contro un giocatore che in questa stagione ha già raggiunto due finali e vinto un torneo in quel di Estoril (terra). C’è da dire che il tennista albiceleste deve ancora abituarsi alle superfici più veloci. Non a caso ha racimolato solamente sconfitte al primo turno tra Washington, ...