Alberto Balocco e Davide Vigo | gli attimi prima della tragedia | il percorso cambiato all’ultimo per evitare il temporale

(Di domenica 28 agosto 2022) Avevano decisomomento di cambiare strada perdi attraversare i boschi durante il, ma proprio quel fuori programma potrebbe essere stato fatale. L’imprenditore, 56 anni, e l’amico di vecchia data, 55, sono morti venerdì 26 agosto sul colle dell’Assietta, in provincia di Torino. Volevano tornare a Sauze d’Oulx passando per il sentiero dei Cannoni con le bici elettriche prese a noleggio. Dopo una sosta al rifugio Casa Assietta, a quota 2.500 metri, sono ritornati al punto di partenzaseggiovia per Sportinia, dove avevano parcheggiato la macchina. All’improvviso una violenta perturbazione si è abbattuta sul colle e i due amici hanno preferito pedalare sulla larga pista sterrata percorsa ...

ilpost : È morto colpito da un fulmine Alberto Balocco, amministratore delegato dell'omonima azienda di dolci: aveva 56 anni - Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA

ITALIA - L'imprenditore era titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria, amante dello sport e della montagna. Alberto Balocco, 56 anni, è morto venerdì con un amico mentre stava facendo un'escursione in bicicletta. Entrambi sono stati colpiti da un fulmine nella zona dell'Assietta nel comune di Pragelato. Quando il fulmine ha colpito e ucciso Alberto Balocco e Daniele Vigo i due erano a piedi e probabilmente stavano portando a mano le bici lungo la strada.