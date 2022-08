Al Lido San Lorenzo Siracusa, successo per la selezione di “Una Ragazza per il Cinema” 2022 (Di domenica 28 agosto 2022) Altro successo, per la selezione Regionale del Premio Nazionale di Bellezza e Talento, “Una Ragazza per il Cinema”, XXXIV Edizione, che vede in finale Nazionale al Teatro Antico di Taormina l’11 Settembre la giovane Aurora Borzí. Per tutte le altre finaliste Regionali i Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo hanno spostato lo scenario a Paternó, nel catanese, il 30 Agosto 2022, per concludere la finale Regionale delle Selezioni organizzate da Samanta Ponzio Presidente dall’Associazione WonderS@mmy. “Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto ricercando non solo bellezze ma, soprattutto, i talenti del nostro territorio” – afferma Samanta Ponzio – “In questa selezione abbiamo inserito in questo contesto anche i concorsi Miss e Mister Royal d’Italia e Royal baby d’italia della ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 agosto 2022) Altro, per laRegionale del Premio Nazionale di Bellezza e Talento, “Unaper il”, XXXIV Edizione, che vede in finale Nazionale al Teatro Antico di Taormina l’11 Settembre la giovane Aurora Borzí. Per tutte le altre finaliste Regionali i Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo hanno spostato lo scenario a Paternó, nel catanese, il 30 Agosto, per concludere la finale Regionale delle Selezioni organizzate da Samanta Ponzio Presidente dall’Associazione WonderS@mmy. “Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto ricercando non solo bellezze ma, soprattutto, i talenti del nostro territorio” – afferma Samanta Ponzio – “In questaabbiamo inserito in questo contesto anche i concorsi Miss e Mister Royal d’Italia e Royal baby d’italia della ...

RobertaCh8 : @silvertongue77 Dal Lido evito San Marco e limitrofe il sabato e domenica comunque - czyxkxd5v9 : RT @federicalucche5: Last Summer Dance - Venezia (San Marco dal Lido) - cryptowoic : RT @federicalucche5: Last Summer Dance - Venezia (San Marco dal Lido) - ROBERTOFRAIOL13 : RT @federicalucche5: Last Summer Dance - Venezia (San Marco dal Lido) - SanSeveroNews : Il R.C. San Severo ha organizzato nella serata del 22 agosto un interclub - “Note a Mare Chiaro” - con Termoli (dis… -