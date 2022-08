Addio al giornalista e fotografo Piergiorgio Branzi (Di domenica 28 agosto 2022) È scomparso all’età di 93 anni il giornalista e fotografo Piergiorgio Branzi. Cresciuto a Firenze, Branzi comincia a fotografare negli anni cinquanta. Formatosi nella tradizione figurativa toscana, si identifica nel “realismo-formalista”. Nel 1955 intraprende un lungo viaggio in motocicletta, attraverso l’Abruzzo e il Molise, la Puglia e la Lucania, la Calabria e Napoli, ma anche verso le zone depresse del Veneto. L’anno successivo attraversa la Spagna. Collabora all’esperienza editoriale de Il Mondo di Mario Pannunzio, registrando con le sue immagini la nascita convulsa della società di massa, il formalismo nei comportamenti della nuova borghesia, il graduale processo di omologazione consumistica. Verso la fine degli anni cinquanta, dopo aver abbandonato gli studi di giurisprudenza, rallenta ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) È scomparso all’età di 93 anni il. Cresciuto a Firenze,comincia a fotografare negli anni cinquanta. Formatosi nella tradizione figurativa toscana, si identifica nel “realismo-formalista”. Nel 1955 intraprende un lungo viaggio in motocicletta, attraverso l’Abruzzo e il Molise, la Puglia e la Lucania, la Calabria e Napoli, ma anche verso le zone depresse del Veneto. L’anno successivo attraversa la Spagna. Collabora all’esperienza editoriale de Il Mondo di Mario Pannunzio, registrando con le sue immagini la nascita convulsa della società di massa, il formalismo nei comportamenti della nuova borghesia, il graduale processo di omologazione consumistica. Verso la fine degli anni cinquanta, dopo aver abbandonato gli studi di giurisprudenza, rallenta ...

Keanu_Kian : @marcodimaio @ItaliaViva @Azione_it @PartitoRepubbl1 ..il tuo più grande problema, oltre ad essere giornalista e co… - PatriziaMinelli : Piergiorgio Branzi, addio al fotografo giornalista che ha immortalato il mondo - labrosport : ????? La scomparsa prematura del giornalista labronico che ha raccontato l'infinita passione per il mare e la vela ad… - sellerioeditore : RT @unoenessunoe: Senza dirsi addio di @GiampaSimi @sellerioeditore #follipergialli Un'indagine troppo personale, i rimpianti per quanto è… - aliasvaughn : @AngeloKingDV7 Mamma mia. Non comincio nemmeno. E non sono insider (parola sbagliata usata dagli italiani peraltro)… -