Adani | “De Ketelaere cristallo puro Ha ogni particella di magia” | VIDEO

zazoomblog : Adani su De Ketelaere: Cristallo puro ha ogni particella di magia di cui necessita il calcio - #Adani #Ketelaere:… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Milan, #Adani pazzo di #DeKetelaere: “Ha tutto ciò che serve per emozionare” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Milan, #Adani pazzo di #DeKetelaere: “Ha tutto ciò che serve per emozionare” #ACMilan #SempreMilan - RadioRossonera : 'Complimenti al #Milan': le dichiarazioni di @leleadani su #DeKetelaere sono di grande stima?? -

Pianeta Milan

Leleha voluto commentare così la prestazione del nuovo trequartista belga del Milan, contro il Bologna: \''Può emozionare nel calcio, ha tutto, ...Tra le tante persone rimaste incantate dalle sue giocate, dal suo piede vellutato, dalla sua notevole personalità, c'è anche Lele. Stiamo parlando naturalmente di Charles De, uno dei milanisti più in palla nel corso del match col Bologna. In una story su Instagram l'ex difensore, oggi apprezzato opinionista e ... Milan, Adani pazzo di De Ketelaere: “Ha tutto ciò che serve per emozionare” Lele Adani ha voluto commentare così la prestazione del nuovo trequartista belga del Milan, contro il Bologna: \''Può emozionare nel calcio, ha tutto, non ...E’ stato un bel trasferimento e spero possa fare bene e che ci possa aiutare con il Belgio” MilanNews.it. foto di Image Sport. Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Manchester City, è stato interv ...