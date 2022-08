Achille di Grecia, tutto quello che sappiamo sul principe rubacuori (Di domenica 28 agosto 2022) Il terzogenito di Pavlos di Grecia e Marie-Chantal Miller, 22 anni appena compiuti, aspirante attore a New York, considerato uno dei principi più belli del mondo, su Instagram vanta schiere di fan adoranti. Ma non c'è trippa per gatte: da oltre un anno è fidanzato con Isabella Massenet Leggi su vanityfair (Di domenica 28 agosto 2022) Il terzogenito di Pavlos die Marie-Chantal Miller, 22 anni appena compiuti, aspirante attore a New York, considerato uno dei principi più belli del mondo, su Instagram vanta schiere di fan adoranti. Ma non c'è trippa per gatte: da oltre un anno è fidanzato con Isabella Massenet

