A Rimini messa per Dugina | in protesta ass Maidan | “Indignati”

(Adnkronos) – Questa mattina alle 9.45 è stata celebrata a Rimini una messa di suffragio per Darya Dugina, definita sui manifesti di necrologio apparsi per le strade della città, come una "filosofa assassinata dall'odio anti-russo". "Questa signora viene descritta come un'eroina e una martire, mentre invece era una delle più attive, insieme al padre, a volere questa guerra e lo sterminio dell'Ucraina. Le espressioni che usava nei suoi interventi erano alla stregua di quelle di Hitler", dice all'Adnkronos Domenico Morra, segretario nazionale dell'associazione culturale europea Italia-Ucraina Maidan, che in occasione della commemorazione di questa mattina ha organizzato un sit-in di protesta. "E' inconcepibile che si voglia pregare per una persona così, ignorando le centinaia di bambini che sono ...

