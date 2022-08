“A Los Angeles sono direttrice della fotografia: qui iniziare a fare cinema partendo da zero è possibile” (Di domenica 28 agosto 2022) Giulia Governo, 39 anni, che da Torino si è trasferita a Los Angeles, dove lavora come direttrice della fotografia. “Il mio mestiere consiste nel creare il look del film: decidere gli schemi delle luci e i movimenti di camera”. È partita nove anni fa per studiare alla New York Film Academy di Los Angeles, poi ha capito che se fosse tornata sarebbe stato impossibile anche solo avviarsi alla professione. “Negli Usa – racconta Governo – ci sono più progetti di basso livello per chi vuole iniziare: così cominci a farti conoscere, fai esperienza con registi che stanno crescendo con te e che quindi ti chiameranno quando avranno l’opportunità di fare un progetto più grosso”. Il sistema italiano, dice Governo, è più ristretto. Questo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Giulia Governo, 39 anni, che da Torino si è trasferita a Los, dove lavora come. “Il mio mestiere consiste nel creare il look del film: decidere gli schemi delle luci e i movimenti di camera”. È partita nove anni fa per studiare alla New York Film Academy di Los, poi ha capito che se fosse tornata sarebbe stato imanche solo avviarsi alla professione. “Negli Usa – racconta Governo – cipiù progetti di basso livello per chi vuole: così cominci a farti conoscere, fai esperienza con registi che stanno crescendo con te e che quindi ti chiameranno quando avranno l’opportunità diun progetto più grosso”. Il sistema italiano, dice Governo, è più ristretto. Questo, ...

