AndreD81 : @elio_vito Silvio anche 800mila posti di lavoro, e millemila altre cose -

ilGiornale.it

.... Rispetto allo scorso anno è decisamente aumentato il numero dei volontari, il cuore ... Sono stati 2.950 invece ia tavola della ristorazione. Se il Meeting in presenza vola come la ......Segretario generale della Fim - Cisl ha anche ricordato che Quota 100 avrebbe dovuto creare...41 ha il sostegno di tutti i sindacati e costerebbe solo un miliardo che darebbe finalmente a... "800mila posti di lavoro in più con la riforma della burocrazia" Snellire la burocrazia per far ripartire l'economia del Paese: Silvio Berlusconi rilancia la riforma basata sulle autorizzazioni preventive ...Sarà “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” il titolo della 44ma edizione che si terrà dal 20 al 25 agosto 2023 ...