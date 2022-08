28 agosto 1994 | il Milan conquista la Supercoppa Italiana VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 28 agosto 2022) Il, grazie ai calci di rigore,laIl 28del, ilaffronta la Sampdoria nella finale di. I blucerchiati passano in vantaggio con Mihajlovi?, poi i rossoneri pareggiano con Gullit. Risultano decisivi i calci di rigore. Nella squadra di Capello non sbaglia nessuno mentre in quella allenata da Eriksson sbagliano Evani e proprio l’autore della rete che aveva sbloccato la partita. Il Diavolo quindi vince e alza al cielo, per la quarta volta, questo trofeo. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.