Zaporizhzhia, Kiev: “Razzi russi sulla centrale. Minacciano i tecnici per farli tacere”. Mosca: “Sono gli ucraini che bombardano l’area” (Di sabato 27 agosto 2022) Continuano gli scambi d’accuse bipartisan, difficilmente verificabili, sul rischio di un incidente nucleare nella centrale di Zaporizhzhia. Da una parte c’è Kiev che denuncia bombardamenti russi nell’area dell’impianto, che però risulta essere occupato proprio dalle truppe di Mosca, aggiungendo che i militari starebbero torturando i tecnici al lavoro nel complesso per evitare che forniscano troppe informazioni agli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che all’inizio della prossima settimana Sono attesi per un’ispezione nella centrale ucraina. Dall’altra, Mosca sostiene che i raid sull’impianto vengano portati avanti dalle truppe di Volodymyr Zelensky. “Nelle ultime 24 ore le truppe russe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Continuano gli scambi d’accuse bipartisan, difficilmente verificabili, sul rischio di un incidente nucleare nelladi. Da una parte c’èche denuncia bombardamentineldell’impianto, che però risulta essere occupato proprio dalle truppe di, aggiungendo che i militari starebbero torturando ial lavoro nel complesso per evitare che forniscano troppe informazioni agli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che all’inizio della prossima settimanaattesi per un’ispezione nellaucraina. Dall’altra,sostiene che i raid sull’impianto vengano portati avanti dalle truppe di Volodymyr Zelensky. “Nelle ultime 24 ore le truppe russe ...

