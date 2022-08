(Di sabato 27 agosto 2022) Kiev, 27 ago. (Adnkronos) -cinque persone sono rimaste uccise a causa dizona di Kamianka, località "temporaneamente occupata"di. A denunciarlo è stato il governatore locale, Oleksandr Starukh, che ha accusato i russi per l'attacco. Su Telegram ha spiegato che il bilancio potrebbe aggravarsi perché secondo le notizie degli abitanti dell'area potrebbero esserci persone sotto le macerie. "I russi disumani hanno ucciso Anastasia Borovyk e i suoi due bambini di otto e due anni", ha scritto, precisando che la donna di 29 anni era a capo del centro culturale di Kamianka. Nessun dettaglio sull'identità delle altre persone rimaste uccise. Secondo Starukh ci sono statisei attacchi "dal territorio occupato contro ...

TgLa7 : ++ Autorità filorusse: ripristinato collegamento della centrale nucleare di #Zaporizhzhia ++ 'L'interruzione è stat… - LocalPage3 : Zaporizhzhia, bombardamenti nella regione: almeno 5 morti - lifestyleblogit : Zaporizhzhia, bombardamenti nella regione: almeno 5 morti - - AntonSessa : RT @ultimenotizie: 'La #Russia ha portato l'#Ucraina e tutti gli europei in una situazione a un passo da un disastro radioattivo'. Lo ha de… - LorenzoOlivier : RT @ultimenotizie: 'La #Russia ha portato l'#Ucraina e tutti gli europei in una situazione a un passo da un disastro radioattivo'. Lo ha de… -

Adnkronos

Proseguono le tensioni nella zona della centrale nucleare di. La Russia taglia l'... Nuovidelle forze di Mosca si sono registrati nell'Oblast di Dnipropetrovsk, in Ucraina ......con pesantiucraini della scorsa notte, che hanno provocato incendi boschivi e un corto circuito. Gran parte delle regioni sotto controllo russo nelle province die Kherson ... Zaporizhzhia, bombardamenti nella regione: almeno 5 morti Il collegamento era saltato ieri, 25 agosto, provocando la prima disconnessione della centrale dalla rete elettrica nazionale in 40 anni. Russia e Ucraina si erano accusate reciprocamente di aver caus ...• La guerra in Ucraina è arrivata al 185esimo giorno. • Bombardamenti vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia . • Biden-Zelensky: «Mosca restituisca la centrale a Kiev». • Kiev convoca il nunzio ...