Zaporizhzhia, altri bombardamenti: almeno cinque le vittime. Persome sotto le macerie (Di sabato 27 agosto 2022) almeno cinque persone sono rimaste uccise a causa di bombardamenti nella zona di Kamianka, località “temporaneamente occupata” nella regione di Zaporizhzhia. A denunciarlo è stato il governatore locale, Oleksandr Starukh, che ha accusato i russi per l’attacco. Su Telegram ha spiegato che il bilancio potrebbe aggravarsi perché secondo le notizie degli abitanti dell’area potrebbero esserci persone sotto le macerie. Zaporizhzhia, «russi disumani» «I russi disumani hanno ucciso Anastasia Borovyk e i suoi due bambini di otto e due anni», ha scritto, precisando che la donna di 29 anni era a capo del centro culturale di Kamianka. Nessun dettaglio sull’identità delle altre persone rimaste uccise. Secondo Starukh ci sono stati almeno sei attacchi «dal ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022)persone sono rimaste uccise a causa dinella zona di Kamianka, località “temporaneamente occupata” nella regione di. A denunciarlo è stato il governatore locale, Oleksandr Starukh, che ha accusato i russi per l’attacco. Su Telegram ha spiegato che il bilancio potrebbe aggravarsi perché secondo le notizie degli abitanti dell’area potrebbero esserci personele, «russi disumani» «I russi disumani hanno ucciso Anastasia Borovyk e i suoi due bambini di otto e due anni», ha scritto, precisando che la donna di 29 anni era a capo del centro culturale di Kamianka. Nessun dettaglio sull’identità delle altre persone rimaste uccise. Secondo Starukh ci sono statisei attacchi «dal ...

SecolodItalia1 : Zaporizhzhia, altri bombardamenti: almeno cinque le vittime. Persome sotto le macerie - teresawolf33 : #Zaporizhzhia il terrorismo mediatico dei negazionisti e novax è..quello di eliminare la popolazione mondiale.. Con… - teresawolf33 : #Zaporizhzhia il nostro paese, ha già deciso, in caso di disastro nucleare.. Si stanno preparando con tute protetti… - teresawolf33 : #Zaporizhzhia girano con le tute protettive, prendendosi le pasticche allo iodio, come gli altri paesi vicini. P.S.… - teresawolf33 : #Zaporizhzhia la gente pensa.. che cazzo me ne frega, tanto è lontana.. Vi sbagliate di grosso.. se la fanno saltar… -