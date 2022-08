WWE: Roman Reigns si è preso la sua vendetta, Drew McIntyre massacrato dalla Bloodline (Di sabato 27 agosto 2022) Manca esattamente una settimana a Clash at The Castle, il premium live event che si terrà in Gran Bretagna, precisamente a Cardiff in Galles in uno stadio capace di ospitare oltre 60.000 persone. Il Main Event di Cardiff sarà il match valido per l’Undisputed WWE Universal Title tra il campione Roman Reigns e lo sfidante Drew McIntyre, i due nelle scorse settimane hanno avuto diversi scambi verbali e fisici, con lo scozzese che nella puntata di SmackDown della scorsa settimana è riuscito a mettere ko il campione con la Claymore. Solo contro tutti Dopo il confronto della scorsa settimana, questa notte nel main event di SmackDown Drew McIntyre ha affrontato Sami Zayn, membro onorario della Bloodline. Sami ha ben impressionato e ha messo in difficoltà lo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 27 agosto 2022) Manca esattamente una settimana a Clash at The Castle, il premium live event che si terrà in Gran Bretagna, precisamente a Cardiff in Galles in uno stadio capace di ospitare oltre 60.000 persone. Il Main Event di Cardiff sarà il match valido per l’Undisputed WWE Universal Title tra il campionee lo sfidante, i due nelle scorse settimane hanno avuto diversi scambi verbali e fisici, con lo scozzese che nella puntata di SmackDown della scorsa settimana è riuscito a mettere ko il campione con la Claymore. Solo contro tutti Dopo il confronto della scorsa settimana, questa notte nel main event di SmackDownha affrontato Sami Zayn, membro onorario della. Sami ha ben impressionato e ha messo in difficoltà lo ...

