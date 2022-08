(Di sabato 27 agosto 2022) Ciro diverse speculazioni riguardo alla possibilità che la WWE modifichi l’estetica di alcuni titoli presenti nella compagnia. Nello specifico, un tweet di uno dei creatori di lunga data didi, @BeltFanDan, recita che Triple H, diventato qualche mese fa Capo del team creativo degli show, starebbe lavorando su questo progetto. Tuttavia, non è dato sapere su quali titoli egli starebbe mettendo le mani per queste modifiche. Il tweet “rivelatore” recita testualmente: “Indiscrezioni vorrebbero che Triple H stia lavorando sul cambio didi” Rumor mill says Triple H making numerous beltchanges.— Dan Beltzer (@BeltFanDan) August 26, 2022

Zona_Wrestling : WWE: Ci sarebbe l'intenzione di cambiare il design di alcune cinture - SpazioWrestling : WWE: Donald Trump non si sarebbe fatto tagliare i capelli per niente al mondo #DonaldTrump #WWE -

World Wrestling

...i fan a domandarsi doveapprodato. Ebbene, Gargano è tornato a sorpresa nella puntata di Raw di ieri sera , trasmessa in diretta da Toronto, in Canada. Johnny Gargano è di nuovo inUn ...... che si tratti di YouTube, dellao della sua serie di foto scattate con la polaroid e vendute ... 'Va bene, ti aspetto qui.' L'ho lasciato partire perché pensavo chetornato come aveva detto. La Draft della WWE non andrà in scena quest'anno Le ultime Ci sarebbero diverse speculazioni riguardo alla possibilità che la WWE modifichi l'estetica di alcuni titoli presenti nella compagnia. Nello specifico, un tweet di uno dei creatori di lunga data di de ..."Dopo diverse negoziazioni, Bray Wyatt sarebbe vicino a firmare un contratto multimilionario che vedrà lo stesso terrorizzare il WWE Universe negli anni avvenire. Ci sono stati diversi contatti tra Br ...