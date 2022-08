WTA Granby 2022 | risultati 26 agosto | in finale Daria Kasatkina e Daria Saville

(Di sabato 27 agosto 2022) Proseguono gli Championnats Banque Nationale dedi tennis: sul cemento outdoor canadese il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250ha visto disputarsi nella notte italiana soltanto una delle due semifinali. Non ci sono più azzurre in gara. Nella parte alta del tabellone la russa, testa di serie numero 1, liquida la francese Diane Parry con il punteggio di 6-2 6-0, maturato in appena 63 minuti, mentre nella parte bassa l’australiana, numero 9 del seeding, approfitta del forfait, giunto prima del match, dell’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 10.WTA 250 ...

TENNIS - Niente da fare per Jasmine Paolini nel secondo turno del250 di. Sul cemento canadese la 26enne lucchese (testa di serie #3) perde in tre set (4 - 6; 6 - 1; 6 - 2) contro la padrona di casa Rebecca Marino e dice addio ai sogni di gloria. La ......il forfait prima della sfida con Zhang per un problema alla coscia neldi Cleveland alla vigilia dell'ultimo Slam della stagione. Dura un set parallelamente la difesa di Jasmine Paolini a...Ora per la russa, numero 1 del tabellone ci sarà la francese Diane Parry, nella parte bassa si scontreranno Kostyuk e Saville ...La numero 10 al mondo si è imposta sulla spagnola Parrizas-Diaz in due set e ora affronterà la francese Parry Daria Kasatkina ha superato i quarti di finale del " Championnats Banque Nationale de Gran ...