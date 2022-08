Wta Granby 2022: Kasatkina batte Saville in finale e vince il sesto titolo in carriera (Di sabato 27 agosto 2022) Daria Kasatkina ha piegato la resistenza di Daria Saville tramite il punteggio di 6-4, 6-4, aggiudicandosi il Wta 250 di Granby 2022. La tennista russa ha sconfitto la connazionale, seppur quest’ultima naturalizzata australiana, in due set intensi e ricchi di emozioni sul cemento outdoor canadese; l’atleta di Togliatti ha sempre condotto piuttosto serenamente la partita, sebbene l’aussie abbia reagito con grande caparbietà in più di un’occasione, annullando vari Championship point in ultima istanza e cedendo soltanto per ‘sfinimento’ dopo aver impiegato la stragrande maggioranza delle energie in corpo. Kasatkina concreta, spesso, con il dritto in conduzione di scambio, sebbene sofferente talvolta per le molteplici e insidiose variazioni di Saville; infatti, Gavrilova, questo il suo ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Dariaha piegato la resistenza di Dariatramite il punteggio di 6-4, 6-4, aggiudicandosi il Wta 250 di. La tennista russa ha sconfitto la connazionale, seppur quest’ultima naturalizzata australiana, in due set intensi e ricchi di emozioni sul cemento outdoor canadese; l’atleta di Togliatti ha sempre condotto piuttosto serenamente la partita, sebbene l’aussie abbia reagito con grande caparbietà in più di un’occasione, annullando vari Championship point in ultima istanza e cedendo soltanto per ‘sfinimento’ dopo aver impiegato la stragrande maggioranza delle energie in corpo.concreta, spesso, con il dritto in conduzione di scambio, sebbene sofferente talvolta per le molteplici e insidiose variazioni di; infatti, Gavrilova, questo il suo ...

sportface2016 : #WTAGranby, #Kasatkina batte #Saville in finale e vince il sesto titolo in carriera - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Kasatkina vs Saville, finale del WTA 250 di Granby - livetennisit : ATP 250 Wnston Salem e WTA 250 Cleveland e Granby: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - TennisActu : WTA - Granby : Kasatkina - Saville : la finale ce samedi au Canada ! #Granby #Canada #Daria #Kasatkina #Saville… - sportface2016 : #WtaGranby: come e quando seguire la finale #Kasatkina-#Saville in diretta -