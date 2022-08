Wow! La proposta di matrimonio durante United - Liverpool (Di sabato 27 agosto 2022) Ha fatto il giro dei social dei social il video di una proposta di matrimonio fatta all'Old Trafford in occasione della sfida tra Manchester United ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 27 agosto 2022) Ha fatto il giro dei social dei social il video di unadifatta all'Old Trafford in occasione della sfida tra Manchester...

Eros28313872 : @ioly136 @Andre_Dalma Una proposta pure da quelli? Wow, lo volevano tutti.. ?????? - FArmillei : Mi sembra che proposta su #obbligoscolastico ora venga spinta perchè genera polarizzazione. Era una idea buttata là… - k4t3rin4_ : Ma questo fragman ???? - Berk living his best life ora che si è a sbarazzato del padre ahahahah - Çagri incantato nel… - carminemegna : @peppinus1966 Ma che vogliono? Ma poi questo fratello che parla parla ma ch vó ? Io sono stato uno di quelli che qu… - I_AM_AM2301 : @PastorellaGiu Quindi la proposta “elettorale” è denigrare l’avversario? Della serie “scegli me perché l’altro è pe… -