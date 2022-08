VUELTA A ESPANA, TAPPA 8: SALITE OVUNQUE, REMCO ALLA PRIMA PROVA DI DIFESA (Di sabato 27 agosto 2022) Senza respiro, senza alcuna tregua. Perché se in 153 chilometri di corsa sono dislocati 6 GPM, uno ogni 25 chilometri, c’è poco da stare allegri: anche gli specialisti delle SALITE in qualche modo rischiano di vedersi costretti a fare una vita mica semplice, pensando al dispendio di energie richieste. E se un paio di giorni fa era stata la pioggia a rendere ancora più complicate le operazioni, stavolta dovrebbe splendere il sole e fare caldo: un fattore ulteriore per capire davvero i valori di forza di una classifica generale che rischia di uscire una volta di più stravolta dALLA frazione che apre un week-end tutto rivolto col naso all’insù, come amabile consuetudine quando di mezzo ci va una corsa in territorio spagnolo. UN GPM TIRA L’ALTRO: LA BELLEZZA DELLA VUELTA Passi la scelta decisamente anticonformista delle sedi di partenza e ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 27 agosto 2022) Senza respiro, senza alcuna tregua. Perché se in 153 chilometri di corsa sono dislocati 6 GPM, uno ogni 25 chilometri, c’è poco da stare allegri: anche gli specialisti dellein qualche modo rischiano di vedersi costretti a fare una vita mica semplice, pensando al dispendio di energie richieste. E se un paio di giorni fa era stata la pioggia a rendere ancora più complicate le operazioni, stavolta dovrebbe splendere il sole e fare caldo: un fattore ulteriore per capire davvero i valori di forza di una classifica generale che rischia di uscire una volta di più stravolta dfrazione che apre un week-end tutto rivolto col naso all’insù, come amabile consuetudine quando di mezzo ci va una corsa in territorio spagnolo. UN GPM TIRA L’ALTRO: LA BELLEZZA DELLAPassi la scelta decisamente anticonformista delle sedi di partenza e ...

