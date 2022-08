Volley, Mondiali maschili 2022: Iran al fotofinish sull’Argentina, tutto facile per la Tunisia (Di sabato 27 agosto 2022) In attesa dell’esordio degli azzurri di De Giorgi, in programma questa sera, continua la seconda giornata di gare ai Mondiali di Volley 2022. Non ha steccato l’esordio la Tunisia, che comincia con una vittoria il suo percorso nel Pool A: battuta con estrema facilità la compagine di Portorico con i parziali di 25-19, 25-17 e 25-20 sfruttando al meglio i quindici punti dell’opposto Nagga. Nel Pool F invece Argentina e Iran danno vita ad un’incredibile lotta di quasi tre ore, al termine delle quali a spuntarla sono gli asiatici, bravi ad imporsi al tie break annullando ben quattro palle match agli avversari: 22-25, 30-28, 25-18, 32-34, 21-19 lo score finale. Sugli scudi il capitano Milad Ebadipour, che chiude con ventuno punti. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV LE ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) In attesa dell’esordio degli azzurri di De Giorgi, in programma questa sera, continua la seconda giornata di gare aidi. Non ha steccato l’esordio la, che comincia con una vittoria il suo percorso nel Pool A: battuta con estrema facilità la compagine di Portorico con i parziali di 25-19, 25-17 e 25-20 sfruttando al meglio i quindici punti dell’opposto Nagga. Nel Pool F invece Argentina edanno vita ad un’incredibile lotta di quasi tre ore, al termine delle quali a spuntarla sono gli asiatici, bravi ad imporsi al tie break annullando ben quattro palle match agli avversari: 22-25, 30-28, 25-18, 32-34, 21-19 lo score finale. Sugli scudi il capitano Milad Ebadipour, che chiude con ventuno punti. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV LE ...

