Volley, Mondiali maschili 2022: esordio vittorioso per la Serbia, Ucraina sconfitta in tre set (Di sabato 27 agosto 2022) Buona partenza per la Serbia, che a Katowice supera 3-0 (28-26, 25-21, 25-20) l'Ucraina e conquista i suoi primi tre punti ai Mondali di Volley 2022. Decisivo per le sorti dell'incontro il finale di primo set, in cui la formazione serba è stata brava a recuperare uno svantaggio di tre punti nelle fasi conclusive; dal 20-23 sono stati tre i set point annullati, prima di vincere il parziale per 28 a 26. Una volta superato il momento di difficoltà, la nazionale balcanica non si è più voltata indietro, avendo facile nelle due restanti frazioni. Tre punti che portano la Serbia in testa al Pool A in compagnia della Tunisia.

