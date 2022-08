Volley, Mondiali 2022, seconda giornata. Iran-Argentina la sfida più attesa. Debutta la Serbia (Di sabato 27 agosto 2022) Italia-Canada, di cui parliamo diffusamente nei pezzi dedicati, chiude la seconda giornata di gare del Mondiale in Slovenia e Polonia e ad aprirla è la sfida che interessa da vicino gli azzurri tra Turchia e Cina. Da una parte una squadra, quella turca, che si basa soprattutto sulla potenza del suo opposto Lagumdzija, dall’altra una Cina che fatica a decollare e che proprio al Mondiale vuole tentare di lanciare qualche segnale di crescita con alcuni giocatori che si stanno affacciando al di fuori dei confini. Squadre in campo alle 11. Alle 14 l’Olanda di Abdel-Aziz e Van Garderen parte con i favori del pronostico contro l’Egitto, non rassegnato a recitare il ruolo di sparring partner. Gli olandesi hanno stupito in Nations League riuscendo a raggiungere la final eight, dove sono stati sconfitti dagli azzurri ai quarti e hanno iniziato ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Italia-Canada, di cui parliamo diffusamente nei pezzi dedicati, chiude ladi gare del Mondiale in Slovenia e Polonia e ad aprirla è lache interessa da vicino gli azzurri tra Turchia e Cina. Da una parte una squadra, quella turca, che si basa soprattutto sulla potenza del suo opposto Lagumdzija, dall’altra una Cina che fatica a decollare e che proprio al Mondiale vuole tentare di lanciare qualche segnale di crescita con alcuni giocatori che si stanno affacciando al di fuori dei confini. Squadre in campo alle 11. Alle 14 l’Olanda di Abdel-Aziz e Van Garderen parte con i favori del pronostico contro l’Egitto, non rassegnato a recitare il ruolo di sparring partner. Gli olandesi hanno stupito in Nations League riuscendo a raggiungere la final eight, dove sono stati sconfitti dagli azzurri ai quarti e hanno iniziato ...

