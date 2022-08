Volley, Mondiali 2022: l’Iran vince la maratona contro l’Argentina, la Tunisia asfalta Puerto Rico (Di sabato 27 agosto 2022) Si sono disputate le partite della sessione pomeridiana della seconda giornata dei Campionati dei Mondo di pallavolo maschile 2022. A Katowice, in Polonia, la Tunisia si è facilmente sbarazzata della nazionale di Puerto Rico mentre a Lubiana, in Slovenia, l’Iran ha superato l’Argentina in una partita infinita. Sono serviti 175 minuti per decidere la vincente tra Iran ed Argentina, partita valida per il Girone F, in cui si trovano anche Paesi Bassi ed Egitto. Dopo un primo set molto convincente per i sudamericani, la nazionale iraniana è cresciuta progressivamente guidata dallo schiacciatore Milad Ebadipour. Dopo un secondo set vinto dagli asiatici per 28-30 ed un quarto afferrato dalla squadra di bronzo a Tokyo 2020 per 34-32, il tie-break è stata ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Si sono disputate le partite della sessione pomeridiana della seconda giornata dei Campionati dei Mondo di pallavolo maschile. A Katowice, in Polonia, lasi è facilmente sbarazzata della nazionale dimentre a Lubiana, in Slovenia,ha superatoin una partita infinita. Sono serviti 175 minuti per decidere lante tra Iran ed Argentina, partita valida per il Girone F, in cui si trovano anche Paesi Bassi ed Egitto. Dopo un primo set molto connte per i sudamericani, la nazionale iraniana è cresciuta progressivamente guidata dallo schiacciatore Milad Ebadipour. Dopo un secondo set vinto dagli asiatici per 28-30 ed un quarto afferrato dalla squadra di bronzo a Tokyo 2020 per 34-32, il tie-break è stata ...

