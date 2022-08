Volley, Mondiali 2022: i probabili sestetti titolari di Italia-Canada. Loeppky-Michieletto: che battaglia in banda! (Di sabato 27 agosto 2022) Pochi i dubbi per Fefè De Giorgi e per il tecnico del Canada Ben Josephson sugli starting seven da mandare in campo nell’esordio del Mondiale in programma questa sera alle 21.15 a Lubijana. L’unico piccolo dubbio per Fefè De Giorgi resta l’opposto con Giulio Pianli che ha recuperato qualche posizione negli ultimi giorni rispetto a Yuri Romanò, che resta comunque favorito. L’Italia dunque dovrebbe giocare con Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto, i centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, le bande Daniele Lavia e Alessandro Michieletto e Fabio Balaso libero. La squadra canadese, prima di Stephen Maar, alle prese con un infortunio, si basa sulla diagonale della squadra francese Arago de Sete con l’alzatore Epp e l’opposto Sclater, due elementi di esperienza e di qualità. In banda c’è Erik Loeppky ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Pochi i dubbi per Fefè De Giorgi e per il tecnico delBen Josephson sugli starting seven da mandare in campo nell’esordio del Mondiale in programma questa sera alle 21.15 a Lubijana. L’unico piccolo dubbio per Fefè De Giorgi resta l’opposto con Giulio Pianli che ha recuperato qualche posizione negli ultimi giorni rispetto a Yuri Romanò, che resta comunque favorito. L’dunque dovrebbe giocare con Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto, i centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, le bande Daniele Lavia e Alessandroe Fabio Balaso libero. La squadra canadese, prima di Stephen Maar, alle prese con un infortunio, si basa sulla diagonale della squadra francese Arago de Sete con l’alzatore Epp e l’opposto Sclater, due elementi di esperienza e di qualità. In banda c’è Erik...

zazoomblog : LIVE Italia-Canada volley Mondiali 2022 in DIRETTA: esordio insidioso per gli azzurri - #Italia-Canada #volley… - zazoomblog : Calendario Mondiali volley 2022 oggi: orari partite 27 agosto programma tv streaming - #Calendario #Mondiali… - zazoomblog : Italia-Canada oggi in tv Mondiali volley 2022: orario 27 agosto canale programma in chiaro streaming - #Italia-Can… - sportli26181512 : Mondiali di volley su Sky: i 14 convocati di Fefè De Giorgi: Un'Italia giovane e ambiziosa che riparte dal titolo d… - sportface2016 : #Volley, Mondiali maschili 2022: tutto facile per la #Polonia, vince anche la #Slovenia -