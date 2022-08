Volley, Italia-Canada 3-0: buon debutto ai Mondiali, ma che fatica! Terzo set da 39-37! (Di sabato 27 agosto 2022) Esordio vincente per gli azzurri ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Inizia con un 3-0 contro il Canada il cammino della nazionale allenata da Fefè De Giorgi che, forse faticando un po’ troppo, riesce a prendere tre punti già fondamentali in ottica qualificazione. Tutto facile nel primo parziale in cui gli azzurri scappano via nel punteggio già nella fase centrale. Il cambio palla funziona benissimo mentre Gianluca Galassi fa partire un “festival del muro” che si protrarrà per tutta la partita. Eloquente il 25-13 con cui l’Italia si porta sull’1-0. Il secondo set inizia sugli stessi binari del precedente. Simone Giannelli smista il gioco con grande precisione ed equilibrio, chiamando in causa tanto i suoi attaccanti di palla alta quanto i suoi centrali. Dall’altra parte della rete inizia a funzionare un po’ meglio l’attacco, ma è ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Esordio vincente per gli azzurri ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Inizia con un 3-0 contro ilil cammino della nazionale allenata da Fefè De Giorgi che, forse faticando un po’ troppo, riesce a prendere tre punti già fondamentali in ottica qualificazione. Tutto facile nel primo parziale in cui gli azzurri scappano via nel punteggio già nella fase centrale. Il cambio palla funziona benissimo mentre Gianluca Galassi fa partire un “festival del muro” che si protrarrà per tutta la partita. Eloquente il 25-13 con cui l’si porta sull’1-0. Il secondo set inizia sugli stessi binari del precedente. Simone Giannelli smista il gioco con grande precisione ed equilibrio, chiamando in causa tanto i suoi attaccanti di palla alta quanto i suoi centrali. Dall’altra parte della rete inizia a funzionare un po’ meglio l’attacco, ma è ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, l'Italia batte 3-0 il Canada all'esordio ?? - RaiSport : Azzurri a caccia del titolo mondiale ?? Italia-Canada in diretta oggi, sabato #27agosto, dalle 21 su @RaiDue e in st… - LiaCapizzi : Che giornata esaltante ???? Noi proviamo a raccontarvela tra calcio, grande nuoto, tuffi, la MotoGp, l'impresa di Cr… - valmoriani : #Italia-Canada 3-0. Esordio ok per gli azzurri al #Mondiale | Sky Sport - Fprime86 : RT @sportmediaset: L'Italia parte forte: secco 3-0 all'esordio iridato contro il Canada #volley #italia #canada #mondiali -