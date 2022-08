Volley, Ferdinando De Giorgi: “Siamo calati nel terzo set, ma era importante vincere anche così” (Di sabato 27 agosto 2022) Buona la prima per la Nazionale italiana di Volley maschile impegnata nel match d’esordio dei Mondiali 2022 in Slovenia e Polonia. Gli azzurri, a Ljubljana, si sono imposti nella prima sfida della Pool E contro il Canada per 3-0 (25-13; 25-18; 39-37). Un match nel quale i ragazzi di Fefé De Giorgi hanno fatto vedere intensità e qualità nei primi due parziali, interpretando molto bene ogni fase di gioco. Nella terza frazione, invece, la resa soprattutto alla battuta è calata, oltre al fatto che i canadesi hanno espresso la miglior pallavolo del confronto. Volley, Italia-Canada 3-0: buon debutto ai Mondiali, ma che fatica! terzo set da 39-37! Su questi concetti ha analizzato la sfida il CT: “Nei primi due parziali abbiamo giocato bene tecnicamente e come intensità e sono soddisfatto per questo. Nel ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Buona la prima per la Nazionale italiana dimaschile impegnata nel match d’esordio dei Mondiali 2022 in Slovenia e Polonia. Gli azzurri, a Ljubljana, si sono imposti nella prima sfida della Pool E contro il Canada per 3-0 (25-13; 25-18; 39-37). Un match nel quale i ragazzi di Fefé Dehanno fatto vedere intensità e qualità nei primi due parziali, interpretando molto bene ogni fase di gioco. Nella terza frazione, invece, la resa soprattutto alla battuta è calata, oltre al fatto che i canadesi hanno espresso la miglior pallavolo del confronto., Italia-Canada 3-0: buon debutto ai Mondiali, ma che fatica!set da 39-37! Su questi concetti ha analizzato la sfida il CT: “Nei primi due parziali abbiamo giocato bene tecnicamente e come intensità e sono soddisfatto per questo. Nel ...

