Volley | Europei under 19 femminili | buon esordio per l’Italia | sconfitta 3-1 la Slovenia

(Di sabato 27 agosto 2022)positivo per la Nazionale19 difemminile, che neglidi categoria in corso di svolgimento in Macedonia del Nord ha superato la. Vittoria 3 set a 1 (25-19, 18-25, 25-21, 25-14) per le azzurrine allenate da Marco Mencarelli, che sono inserite nel Pool I insieme alle avversarie odierne, le padroni di casa della Macedonia del Nord, Polonia, Grecia e Finlandia. Il prossimo appuntamento sarà domenica alle ore 15:30 contro la formazione polacca. SportFace.

E' oro europeo per la Nazionale italiana trapiantati e dializzati di volley, capitanata dal trentino Loris Puleo, a Oxford. Uomo di punta della Nazionale italiana sarà tuttavia Simone Giannelli, capitano e palleggiatore in forze alla Sir Safety Perugia. Esordio positivo per la Nazionale Under 19 di volley femminile, che negli Europei di categoria in corso di svolgimento in Macedonia del Nord ha superato la Slovenia. Stamattina alle 11 le delegazioni delle nazionali maschili volley di Italia e Brasile U20 hanno raggiunto il capoluogo Piceno per ricevere il saluto e il benvenuto.