Dybala non segna, ma Abraham sì: all'Allianz Stadium finisce 1 - 1, con l'inglese che raccoglie di testa una rovesciata di Dybala e pareggia il gol iniziale di. Il serbo aveva interrotto l'imbattibilità giallorossa dopo 451' firmando il momentaneo vantaggio bianconero con un gran sinistro su punizione....Allegri di avere un vicecon caratteristiche simili. In lista resistono anche Anthony Martial (Manchester United) e Arkadiusz Milik (Marsiglia). E se per Alvaro Morata nessuno più si... Vlahovic illude la Juve, Abraham (su assist di Dybala) pareggia: la Roma è prima