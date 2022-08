Vittorio Sgarbi, conoscete sua figlia Evelina? La decisione che ha fatto infuriare il padre (Di sabato 27 agosto 2022) Evelina Sgarbi ha ricevuto una proposta televisiva molto allettante ma ha preferito dire di no, scatenando le ire di papà Vittorio. Vittorio Sgarbi non ha certo bisogno di presentazioni, data la sua enorme preparazione nel campo dell’arte, la sua esperienza in politica e le sue frequenti comparsate televisive come opinionista, più volte sfociate in diverbi con altri personaggi noti. Forse non tutti sanno che Vittorio Sgarbi ha tre figli, Alba, Evelina e Carlo. Proprio Evelina, 22 anni, ha ricevuto di recente una proposta davvero molto allettante, ma il suo rifiuto ha mandato su tutte le furie papà Vittorio, che non le ha mandate a dire a sua figlia. Ma in cosa consisteva esattamente ... Leggi su kronic (Di sabato 27 agosto 2022)ha ricevuto una proposta televisiva molto allettante ma ha preferito dire di no, scatenando le ire di papànon ha certo bisogno di presentazioni, data la sua enorme preparazione nel campo dell’arte, la sua esperienza in politica e le sue frequenti comparsate televisive come opinionista, più volte sfociate in diverbi con altri personaggi noti. Forse non tutti sanno cheha tre figli, Alba,e Carlo. Proprio, 22 anni, ha ricevuto di recente una proposta davvero molto allettante, ma il suo rifiuto ha mandato su tutte le furie papà, che non le ha mandate a dire a sua. Ma in cosa consisteva esattamente ...

VittorioSgarbi : Scuola. Ripeto: ingresso non prima delle 10,00 e vacanze fino a ottobre. Lo studio dev’essere un piacere, non un su… - infoitinterno : Elezioni 2022, Vittorio Sgarbi: “A scuola non prima delle 10”, la proposta che fa infuriare i genitori - Ettore79597694 : RT @VittorioSgarbi: Scuola. Ripeto: ingresso non prima delle 10,00 e vacanze fino a ottobre. Lo studio dev’essere un piacere, non un suppli… - turtuiu : @GiorgiaMeloni Così ci ritroviamo grillo presidente della repubblica. O magari Emilio fede o Vittorio Sgarbi. Per n… - Margher81933300 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Vittorio #Sgarbi: 'La mia candidatura non è del centro destra e basta, è dei cittadini che vogliono essere… -