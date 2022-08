Virtus Pozzuoli | coach Spinelli | “Roster nuovo | obiettivo far crescere il gruppo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ iniziata lunedì la preparazione pre-campionato al Pala Trincone di Monterusciello dellaBasket. “Il nostro è uncompletamentetranne i riconfermati Thiam,, Cagnacci e Mehmedoviq – ha dichiarato Valeriodella compagine puteolana -. Abbiamo Marco Cucco che è un play esperto e, poi, tutti giovani di talento da assemblare. Una squadra che dovrà fare il corri e tira ma soprattutto una difesa molto organizzata. Il nostroè quello di farquestosia in previsione di questa stagione che del futuro. In questi primi giorni di raduno ho avuto ottimi segnali dai ragazzi“. Si comincerà il 2 ottobre in casa di Taranto. “E’ ...