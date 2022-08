Vincenzo Italiano parla in conferenza stampa | Il Napoli è una big | sarà una gara complicata

(Di sabato 27 agosto 2022), allenatore della Fiorentina, hato inalla viglia delladi domani contro ilallo Stadio Franchi. Ecco le sue dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it : Sul sorteggio di Conference: "Grande gioia e soddisfazione per quello che siamo riusciti ad ottenere. Era una missione che volevamo ed è compiuta: siamo orgogliosi di aver concluso ciò che avevamo iniziato la scorsa stagione. Siamo felici per questi gironi che saranno semplici se li faremo diventare noi così, affrontando le partite con grande concentrazione. Il sorteggio fatto da seconda fascia vuol dire che chi è in prima è battezzata più forte, la terza è la scozzese che ha uno stadio caldissimo. Mi sento di dire solo che siamo contentissimi anche se abbiamo ...

Domani contro il Napoli la Fiorentina non avrà a disposizione Nico Gonzales e Alfred Duncan, entrambi alle prese con problemi fisici. Lo ha dettonella conferenza stampa di vigilia. "Ci sono anche altri giocatori acciaccati, però siamo tutti molto soddisfatti per la qualificazione ottenuta in Conference League - ha dichiarato ...ha presentato in conferenza la prossima sfida di campionato che vedrà i viola opposti al Napoli di Luciano Spalletti domani (domenica 28 agosto) alle 20,45 allo stadio "Artemio ...Vincenzo Italiano pensa già al Napoli. L'Europa è lontana, in testa ora c'è solo l'azzurro. «Siamo felici di quanto fatto in Europa. Ma ora pensiamo ...ForzAzzurri.net - Fiorentina-Napoli, Italiano: "Non avremo Gonzalez e Duncan" Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha annunciato almeno due assenze per la sfida al ...