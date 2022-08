Vince il Milan | Leao e Giroud stendono il Bologna

(Di sabato 27 agosto 2022)O (ITALPRESS) – Serviva una reazione dopo il pareggio contro l’Atalanta e ilha risposto subito presente trovando la seconda vittoria stagionale e la testa della classifica a quota 7 punti: colla squadra di Stefano Pioli ha vinto 2-0 grazie alle reti di Rafaele Olivier, una per tempo. La prestazione collettiva è stata impreziosita dalla prima gara da titolare di Charles De Ketelaere: esordio più che positivo per il numero 90 visto l’assist e le tante giocate, dopo un’ora di gioco il belga è stato applaudito da tutto San Siro. La conferma del belga è stata quasi inevitabile dopo l’impatto nella sfida di Bergamo, l’ex Bruges ci ha messo davvero poco per far innamorare il pubblico di fede rossonera: al 21? il trequartista classe 2001 ha rubato il pallone a Schouten ...

Commenta per primo- Bologna 2 - 0Maignan 6 : trascorrere una serata tutto sommato tranquilla, attento solo a sventare un tocco maldestro di Tonali. Calabria 6,5 :il duello tutto gas con Cambiaso. Kalulu 7 : esalta il ...