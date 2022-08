Vieri vuota il sacco sulla storia con la Caracciolo | “Non ero pronto” | poi il racconto inedito

(Di sabato 27 agosto 2022) Boboe Costanzasono uniti ormai da diversi anni e il loro amore diventa ogni giorno più forte. Ecco le dolcissime parole spese dall’ex calciatore per la madre dei suoi figli. L’ex calciatore Boboè legato ormai da diverso tempo alla ex velina (ora imprenditrice di successo) Costanza. Dalla loro unione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

leocaleffi1 : @zapppa83 @90ordnasselA @vieri_bobo Ah non sapevo che i gol a porta vuota non contassero hahaha ma che ragionamento è - zapppa83 : @leocaleffi1 @90ordnasselA @vieri_bobo Ha segnato tanti gol a porta vuota. -

Vanity Fair Italia

Immobile irritante, Insigne già con la testa al Canada, Berardi impreciso persino a porta, ..., Roberto Baggio, Del Piero, Chiesa padre e lo stesso Inzaghi nel 1998, per dire, o quattro ......è però divorato diverse occasioni da gol tra cui una che grida ancora vendetta perché a porta. un trascinatore capace di fare la differenza come poteva fare Christiansolo per citarne uno. «Noemi Bocchi incinta di Totti», «William tradisce Kate», «Il divorzio lampo di JLo»: fin dove si spinge il gossip dell'estate 2022 Bobo Vieri è sempre più innamorato della sua Costanza Caracciolo e lo ha dimostrato in una intervista al Corriere della Sera.