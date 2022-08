VIDEO Vuelta a España 2022 | highlights e sintesi ottava tappa | Jay Vine trova il bis | i big arrivano insieme

Leggi su oasport

(Di sabato 27 agosto 2022) Altro arrivo in salita alla: l’ha visto la doppietta di un super Jayin vetta a Colláu Fancuaya. Super colpaccio per l’australiano della Alpecin-Deceuninck, al bis, dopo essersi presentato al via senza vittorie in carriera. Ci si aspettava battaglia nel gruppo dei migliori, Remco Evenepoel ha preso la testa del drappello con il suo ritmo, in Maglia Rossa, e ha staccato tutti i rivali a parte Enric Mas e Primoz Roglic, unici a resistere. Andiamo a rivivere questa frazione con glie laA ESPANA: GLIDELLA SESTAFoto: Lapresse