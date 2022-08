VIDEO | Napoli-Cesena 2-1, le parole di Frustalupi dopo il match (Di sabato 27 agosto 2022) Le parole del tecnico della primavera azzurra Nicolò Frustalupi al termine del match che ha visto la primavera del Napoli prevalere su quella del Cesena. 2-1 il risultato finale, con le reti decisive di Spavone e Iaccarino. #Napoli #sscNapoli #Napoliprimavera #Frustalupi #campionatoprimavera ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/Q82HKfh » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Ledel tecnico della primavera azzurra Nicolòal termine delche ha visto la primavera delprevalere su quella del. 2-1 il risultato finale, con le reti decisive di Spavone e Iaccarino. ##sscprimavera ##campionatoprimavera ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/Q82HKfh » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

FBiasin : “Intanto in paradiso…”. Bellissimo. #Ajax-#Napoli - Mov5Stelle : “Fiero di essere camorrista”. E lo dice sul serio. Eccovi Pasquale Del Prete, astro nascente del partito di Calenda… - gippu1 : A #Napoli già cinquant'anni fa c'era stata una trattativa condotta da personaggi molto in alto per portare in città… - pasto_388 : RT @giuseppeJ1306: Cristiano Ronaldo Junior dopo il primo taglio di capelli a Napoli - asapforcee : RT @Vicidominus: Cristiano Ronaldo appena vedrá il reparto portieri del Napoli: -