VIDEO | La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Fiorentina-Napoli (Di sabato 27 agosto 2022) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli. L'allenatore degli azzurri si è soffermato anche su temi di calciomercato come la voce che vorrebbe l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli.

