Victoria De Angelis, si scatena in discoteca ma rimane solo con il reggiseno (Di sabato 27 agosto 2022) Victoria De Angelis è ormai uno dei volti noti dello spettacolo e della musica in Italia, con la sua bellezza che l'ha resa davvero unica. Da diverso tempo a questa parte la musica italiano ha saputo migliorarsi sempre di più dando l'occasione davvero a moltissimi personaggi di poter diventare molto amati e apprezzati, con Victoria De Angelis che è una di quelle che ha ottenuto i maggiori risultati con i suoi Maneskin. InstagramNon vi è assolutamente alcun dubbio che poter entrare a far parte di una rock band sia il grande sogno della maggior parte delle persone che decidono di iniziare questo tipo di carriera, provando così a perfezionarsi sempre di più. Probabilmente nemmeno i Maneskin stessi avrebbero mai pensato però di essere in grado di poter ottenere un così grande e importante riconoscimento a livello ...

