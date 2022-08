Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2022 ore 10 | 30

(Di sabato 27 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 19:20 MARCO CILUFFO BENTROVATI ALL ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLAPER IL TRASPORTO FERROVIARIO È TORNATA REGOLARE LA CIRCONE SULLA LINEAVITERBO DOPO IL PROLUNGARSI DEI LAVORI PROGRAMMATI AIN PROGRAMMA ALLE ORE 20:45 LA PARTITA DI CALCIO DI SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO CON POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ SULL INTERA AREA DELLO STADIO RIPRISTINATA LA VIABILITA’ SULL’AUTOSTRADA A1 NAPOLIALTEZZA VALMONTONE E ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE RISOLTO L INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALATI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA E PER LAVORI SI STA IN CODA SULL A1 ...

... dalle 7.00 alle 22.00, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti- Traffico da ... In particolareItalia prevede bollino rosso a partire da oggi e per tutto il resto del fine ...... eccetto residenti e carico/scarico, valido per i veicoli diretti verso piazza Vittoria (con semi - sbarramento); per i veicoli in uscita da Via Ettore Ricci che si immettono in Via, eccetto ... Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews